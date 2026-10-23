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Lucknow News: गन्ना संस्थान के गेट पर ताला देख धरने पर बैठे टिकैत

Fri, 23 Oct 2026 02:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:45 AM IST
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Tikait sits on a protest after finding the gate of the Sugarcane Institute locked
गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त
लखनऊ। डालीबाग स्थित गन्ना किसान संस्थान में शुक्रवार को प्रस्तावित किसान मजदूर महापंचायत को लेकर बृहस्पतिवार शाम हंगामा हो गया। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कार्यकर्ताओं के साथ संस्थान के गेट पर धरने पर बैठ गए।
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उन्होंने कहा कि महापंचायत हर हाल में होगी। जगह नहीं मिली तो सड़क पर ही पंचायत की जाएगी। रात आठ बजे के बाद गेट खुलने पर किसान संस्थान के अंदर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राकेश टिकैत के मुताबिक, प्रशासन ने सुबह से संस्थान के गेट पर ताला लगा रखा था।
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महापंचायत की तैयारी के लिए टेंट और अन्य सामान लेकर आने वाले ट्रकों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। इससे नाराज होकर वह कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि दूर-दराज से किसान पंचायत में शामिल होने आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें रोकना उचित नहीं है।
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सरकार को भी घेरा
राकेश टिकैत ने सरकार को व्यापारियों की सरकार बताते हुए मंदिरों के चंदे, मतदाताओं के वोट और किसानों के धान व गन्ने की चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने किसानों के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने की बात कही। शाम को धरनास्थल पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ बढ़ गई। रात आठ बजे के बाद गेट खुलने पर किसान अंदर पहुंचे। इस दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। शुक्रवार सुबह 11 बजे महापंचायत प्रस्तावित है।

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

गन्ना संस्थान के गेट पर प्रदर्शन करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य कार्यकर्त

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