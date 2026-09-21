Lucknow News: आज साफ रहेगा मौसम, तापमान बढ़ने की संभावना
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। रविवार को तेज धूप और उमस ने राजधानीवासियों को काफी परेशान किया। हल्की बदली के साथ चमकती धूप ने दिन का अधिकतम तापमान बढ़ाकर 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया। वहीं, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक, सोमवार को दिन में तेज धूप निकलेगी। तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। मोहम्मद दानिश ने कहा कि अभी एक-दो दिन तापमान बढ़ेगा, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्यादा मात्रा में पानी पीएं और संतुलित भोजन करें। हालांकि तीन-चार दिन बाद मौसमी गतिविधियों में परिवर्तन होने पर बादल के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।
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