Lucknow News: धूप खिली तो सुधरा माैसम, तीन डिग्री चढ़ा दिन का पारा

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माैसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राजधानी में धूप खिलेगी और दिन के तापमान में अभी और इजाफा होगा। वहीं रात के पारे में क्रमश: गिरावट आएगी। क्षेत्रीय माैसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन दिनों में दिन के तापमान में अभी लगभग तीन डिग्री की बढ़त आएगी। साथ ही रात के पारे में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और रात में क्रमश: ठंड बढ़ेगी।रविवार को दिन का तापमान 3.1 डिग्री की बढ़त के साथ 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का तापमान 0.9 डिग्री की बढ़त के साथ 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक रहा।