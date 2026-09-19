Lucknow News: दिल्ली में छिपा है दूसरा आरोपी, लगातार बदल रहा लोकेशन

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युवती का कहना है कि शहनवाज से उसकी मुलाकात क्लब में हुई थी। आरोपी ने तब अपना नाम यश बताया था। आरोपी ने कहा था कि वह आजमगढ़ का रहने वाला है। काफी समय बाद पता चला कि आरोपी का नाम शहनवाज है और वह दुबग्गा में रहता है। विवेचक प्रमोद सिंह का कहना है कि दूसरे आरोपी के पकड़े जाने के बाद युवती का बयान दर्ज किया जाएगा। बयान के आधार पर धाराओं में बढ़ोतरी की जाएगी।बुधवार सुबह जनेश्वर मिश्र पार्क के पास युवती ने शहनवाज को दूसरी लड़कियों के साथ कार में देखकर उसे रोकने की कोशिश की थी। इस पर आरोपी ने युवती को कार से कुचलने की कोशिश की और भाग निकला था। आरोपी युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसका साथी भाग निकला था। सोशल मीडिया पर युवती के कई बयान वायरल हो रहे हैं। इसमें युवती आरोपी को अपना पुरुष मित्र बता रही है।