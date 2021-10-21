Lucknow News: डिब्रूगढ़-गोमतीनगर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन होगा बाधित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:37 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:37 AM IST
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लखनऊ। गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर स्वामी नारायण छपिया-मसकनवा-लखपतनगर-मनकापुर के बीच 10 और 11 अक्तूबर को नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इससे डिब्रूगढ़-गोमतीनगर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन बाधित होगा।
ट्रेन 15949 डिब्रूगढ़-गोमतीनगर एक्सप्रेस नौ अक्तूबर को छपरा-औंड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट-बाराबंकी होकर गोमतीनगर पहुंचेगी। 15561 दरभंगा-गोमतीनगर एक्सप्रेस 10 अक्तूबर को मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी। यह अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट पर नहीं रुकेगी। 15203 बरौनी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस रास्ते में दो घंटे रोककर चलाई जाएगी। 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल और 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल ऐशबाग स्टेशन पर नहीं रुकेगी।
वापसी में 02564 नई दिल्ली-बरौनी और 02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन भी 10 अक्तूबर को ऐशबाग पर नहीं रुकेंगी। 14048 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस, 12558 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 19726 दरभंगा-खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस और 15273 रक्सौल-आनंद विहार एक्सप्रेस भी गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेंगी। 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस नौ अक्तूबर को बदले मार्ग से चलेगी। इसका गोंडा समेत कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।
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ट्रेन 15949 डिब्रूगढ़-गोमतीनगर एक्सप्रेस नौ अक्तूबर को छपरा-औंड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट-बाराबंकी होकर गोमतीनगर पहुंचेगी। 15561 दरभंगा-गोमतीनगर एक्सप्रेस 10 अक्तूबर को मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी। यह अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट पर नहीं रुकेगी। 15203 बरौनी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस रास्ते में दो घंटे रोककर चलाई जाएगी। 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल और 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल ऐशबाग स्टेशन पर नहीं रुकेगी।
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वापसी में 02564 नई दिल्ली-बरौनी और 02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन भी 10 अक्तूबर को ऐशबाग पर नहीं रुकेंगी। 14048 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस, 12558 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 19726 दरभंगा-खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस और 15273 रक्सौल-आनंद विहार एक्सप्रेस भी गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेंगी। 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस नौ अक्तूबर को बदले मार्ग से चलेगी। इसका गोंडा समेत कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।
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