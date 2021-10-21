Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The noise and smoke from firecrackers take a heavy toll on the heart and lungs

Lucknow News: पटाखों का शोर और धुआं दिल और फेफड़ों पर भारी

Sun, 08 Nov 2026 12:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
The noise and smoke from firecrackers take a heavy toll on the heart and lungs
लखनऊ। दिवाली पर पटाखों का शोर और धुआं दिल व सांस के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तेज धमाकों से तनाव और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है जबकि धुएं के महीन कण फेफड़ों में पहुंचकर खांसी, जलन और सांस फूलने की समस्या पैदा कर सकते हैं।
विज्ञापन

ठाकुरगंज संयुक्त चिकित्सालय के टीबी एवं चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. रविशेखर ने बताया कि अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को पटाखों के धुएं से बचना चाहिए। पीएम 2.5 और पीएम 10 कण सांस की नलियों में सूजन और सीने में जकड़न बढ़ा सकते हैं।
विज्ञापन

केजीएमयू की क्वीनमेरी विभाग की डॉ. सुजाता देव ने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पटाखों के धुएं व तेज आवाज से दूर रहने की सलाह दी। प्रदूषण गर्भवती महिला के साथ गर्भस्थ शिशु की सेहत को भी प्रभावित कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोहिया संस्थान के कॉर्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. भुवन चन्द्र तिवारी ने बताया कि तेज धमाकों से कानों को नुकसान, बेचैनी और नींद में खलल हो सकता है। दिल के मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ने और हृदय संबंधी जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed