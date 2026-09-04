Lucknow News: विधायक ने इंदिरानगर में जलभराव और सीवर समस्या का लिया जायजा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:43 AM IST
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लखनऊ। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ओपी श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को लगातार बारिश के बीच इंदिरानगर में जलभराव और सीवर की समस्या का जायजा लिया। शिकायतों के बाद वह प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उनके साथ जलकल, नगर निगम और सुएज इंडिया के अधिकारी भी मौजूद रहे।
विधायक ने सी-ब्लॉक स्थित मकान संख्या 111 पर 70 वर्षीय जैन आंटी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि थोड़ी बारिश में ही घर के बाहर पानी भर जाता है और अंदर तक पहुंच जाता है। विधायक ने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
इसके बाद सी-172 से सी-350 तक जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और आशा, डॉ. प्रदीप, कौशल व आरके सक्सेना समेत स्थानीय लोगों से समस्याएं जानीं। हृदय प्रकाश ने सीवर के गंदे पानी की समस्या बताई। विधायक ने अधिकारियों को तकनीकी कमियां दूर करने और जलभराव व सीवर समस्या के स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
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विधायक ने सी-ब्लॉक स्थित मकान संख्या 111 पर 70 वर्षीय जैन आंटी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि थोड़ी बारिश में ही घर के बाहर पानी भर जाता है और अंदर तक पहुंच जाता है। विधायक ने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
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इसके बाद सी-172 से सी-350 तक जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और आशा, डॉ. प्रदीप, कौशल व आरके सक्सेना समेत स्थानीय लोगों से समस्याएं जानीं। हृदय प्रकाश ने सीवर के गंदे पानी की समस्या बताई। विधायक ने अधिकारियों को तकनीकी कमियां दूर करने और जलभराव व सीवर समस्या के स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
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