{"_id":"6294131ffc0c4571b7662d85","slug":"the-lack-of-reliable-officers-became-the-new-challenge-of-the-yogi-government-independent-charge-to-the-secretaries","type":"story","status":"publish","title_hn":"Crisis Of UP Government : भरोसेमंद अफसरों की कमी बनी योगी सरकार की नई चुनौती, सचिवों को स्वतंत्र प्रभार की शुरुआत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महेंद्र तिवारी, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 30 May 2022 06:13 AM IST