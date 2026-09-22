Lucknow News: जेनेटिक्स पाठ्यक्रम की शुरूआत हुई

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लखनऊ। पीजीआई के मेडिकल जेनेटिक्स विभाग में 23वें आईसीएमआर मेडिकल जेनेटिक्स एवं जेनेटिक काउंसिलिंग पाठ्यक्रम सोमवार को शुरू हुआ। यह दो सप्ताह का पाठ्यक्रम तीन अक्तूबर तक चलेगा। उद्घाटन में डीन मनोज जैन, संयुक्त निदेशक प्रकाश सिंह, विभागाध्यक्ष मंदाकिनी प्रधान और कोर्स डायरेक्टर कौशिक मंडल मौजूद रहे। आईसीएमआर समर्थित इस पाठ्यक्रम में देशभर से 38 डॉक्टर शामिल हुए हैं। भारत के 12 व अमेरिका से एक विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे। कौशिक मंडल ने बताया कि इसका उद्देश्य जेनेटिक्स को क्लिनिकल प्रैक्टिस से जोड़कर रोगियों को बेहतर इलाज दिलाना है।