Lucknow News: केजीएमयू के जनरल सर्जरी विभाग ने 100 रोबोटिक सर्जरी किया

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जनरल सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. अभिनव अरुण सोनकर ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी का फायदा जटिल ऑपरेशन में मिला। इसमें सर्जन को शरीर के संकरे हिस्सों में अधिक सटीक तरीके से काम करने में मदद मिली। रोबोट के उपकरण अधिक आसानी से मुड़ सकते हैं। इससे कठिन स्थानों तक पहुंच बेहतर हो सकती है। उन्होंने बताया कि मरीजों के लिए छोटे चीरे भी अहम फायदा हैं। इससे कुछ ऑपरेशन में खून का नुकसान कम हुआ। अस्पताल में रहने की अवधि भी घटी। मरीज जल्दी सामान्य गतिविधियों में लौट सके। जटिल ऑपरेशन में खुले ऑपरेशन में बदलने की जरूरत भी कम हुई। कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने पूरी टीम को बधाई दी है।

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लखनऊ। केजीएमयू के जनरल सर्जरी विभाग ने 100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी पूरी कर ली है। जनपद के सरकारी संस्थानों का यह पहला जनरल सर्जरी विभाग हैं, जिसने स्वदेशी एसएसआई मंत्रा सिस्टम से यह उपलब्धि हासिल की है। सर्जरी विभाग को बीते साल पावर ग्रिड के सीएसआर सहयोग से यह रोबोटिक सिस्टम मिला था। प्रशिक्षित विशेषज्ञ नियमित रूप से रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं।