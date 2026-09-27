Lucknow News: तीन दिन से लापता ई रिक्शा चालक का शव पड़ोसी के मकान की छत पर मिला

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सतीश के भाई सुनील ने बताया कि सतीश आंशिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर थे। घर में गणेश पूजन चल रहा था। बृहस्पतिवार रात करीब डेढ़ बजे सतीश बिना बताए घर से निकल गए थे। शुक्रवार को काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। इसके बाद भाभी कुसुम ने हजरतगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शनिवार दोपहर बच्चों ने पड़ोसी की छत पर सतीश का शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया।20 फीट नीचे थी पड़ोसी की छतएसीपी रजनीश वर्मा ने आशंका जताई कि सतीश अपने मकान की छत से 20 फुट नीचे पड़ोसी की छत पर फांद गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह पता चलेगी।एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि आशंका है कि बृहस्पतिवार रात सतीश गलती से अपने मकान की छत से 20 फुट नीचे पड़ोसी की छत पर फांद गए होंगे, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत की असली वजह पता चल सकेगी। घरवालों के तहरीर देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।