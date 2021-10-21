Lucknow News: लकड़ी के बक्से में मिला शव तांगा चालक का था, पत्नी व तीन अन्य हिरासत में

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद बुधवार देर रात पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की मदद से ई डाला नजर आया। डाले पर लकड़ी का बक्सा लदा था। फुटेज की मदद से पुलिस ने डाले का नंबर निकाला और उसके चालक तक पहुंची। चालक से पूछताछ में पता चला कि शव राम किशोर का है। इसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची और वहां से उसकी पत्नी, प्रेमी व एक अन्य युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि राम किशोर की हत्या अवैध संबंधों के विरोध के चलते पत्नी ने प्रेमी और उसके एक परिचित युवक के साथ मिलकर की थी। अब तक पुलिस हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद नहीं कर सकी है। जांच में पता चला है कि हिरासत में ली गई महिला राम किशोर की दूसरी पत्नी है।एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि पुलिस को इस मामले में काफी अहम सुराग मिले हैं। बक्से में मिले शव की पहचान कर ली गई है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को घटना का खुलासा किया जाएगा।