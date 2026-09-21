Lucknow News: विनोद राठौर के गीतों पर झूमे श्रोता
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 21 Sep 2026 02:16 AM IST
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लखनऊ। घसियारी मंडी स्थित ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर के 163वें स्थापना दिवस पर रविवार को संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगेजी महाराज प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में पार्श्व गायक विनोद राठौर ने ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’, ‘ऐ मेरे हमसफर’, ‘किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने’ और ‘छिपाना भी नहीं आता’ जैसे लोकप्रिय गीत सुनाए। अभिनेत्री व नृत्यांगना ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ने भी विशेष प्रस्तुति दी। समिति अध्यक्ष गौतम भट्टाचार्य ने बताया कि स्थापना दिवस पर हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मंदिर में पंच मुंड आसन पर मां काली की मिट्टी की प्रतिमा विराजमान है।
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