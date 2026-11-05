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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Teenage girl dies by hanging herself at her uncle's house

Lucknow News: किशोरी ने चाचा के घर फंदा लगाकर दी जान

Thu, 05 Nov 2026 02:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 05 Nov 2026 02:02 AM IST
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Teenage girl dies by hanging herself at her uncle's house
प्रतीकात्मक।
चिनहट। अयोध्या रोड स्थित कमता में किराये के मकान में चाचा के साथ रह रही 17 वर्षीय रीमा राजपूत ने मंगलवार दोपहर फंदा लगाकर जान दे दी। वह सीतापुर के थानगांव की निवासी थी।
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रीमा अपनी मां की मौत के बाद दो साल से दोनों भाइयों के साथ चाचा परशुराम के यहां रहती थी। परशुराम के मुताबिक मंगलवार दोपहर उनकी पत्नी लक्ष्मी मायके सीतापुर के महमूदाबाद गई थी और रीमा के दोनों भाई बुआ के घर गए हुए थे। वह डाला चलाने गए थे। करीब तीन बजे घर लौटने पर उन्हें कमरा अंदर से बंद मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो रीमा का शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका पाया। उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा के अनुसार, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। घरवालों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।
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