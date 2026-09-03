Lucknow News: सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय जर्जर, कर्मचारी खतरों के बीच काम करने को मजबूर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:09 AM IST
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लखनऊ। सुन्नी वक्फ बोर्ड के कर्मचारी और फरियादी जर्जर भवन और जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण कार्यालय भवन की स्थिति खराब होती जा रही है। बोर्ड का गठन न होने से प्रशासनिक उदासीनता भी इस समस्या का एक बड़ा कारण है।
बुधवार को हुई बारिश के बाद मुख्य गेट पर पानी भर गया। परिसर नीचा होने के कारण अंदर भी पानी भर गया था। इसे निकालने के लिए मोटर और पाइप का सहारा लेना पड़ा। कर्मचारियों ने बताया कि 10 साल से कार्यालय की पुताई नहीं हुई है। कई स्थानों पर छत का प्लास्टर टूट रहा है। छत की सरिया भी दिखाई देने लगी है। निकास की उचित व्यवस्था न होने से पानी जमा रहता है। कर्मचारियों ने बताया कि वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। इसके कारण मरम्मत और रखरखाव के निर्णय नहीं लिए जा पा रहे हैं।
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बुधवार को हुई बारिश के बाद मुख्य गेट पर पानी भर गया। परिसर नीचा होने के कारण अंदर भी पानी भर गया था। इसे निकालने के लिए मोटर और पाइप का सहारा लेना पड़ा। कर्मचारियों ने बताया कि 10 साल से कार्यालय की पुताई नहीं हुई है। कई स्थानों पर छत का प्लास्टर टूट रहा है। छत की सरिया भी दिखाई देने लगी है। निकास की उचित व्यवस्था न होने से पानी जमा रहता है। कर्मचारियों ने बताया कि वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। इसके कारण मरम्मत और रखरखाव के निर्णय नहीं लिए जा पा रहे हैं।
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