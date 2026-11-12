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Lucknow News: राजधानी में गुनगुनी हुई धूप, रात में बढ़ी ठंड

Thu, 12 Nov 2026 02:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:05 AM IST
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Sunlight turns mild in the capital; nighttime chill intensifies
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लखनऊ। राजधानी में बुधवार को दिन में अच्छी धूप खिलने के साथ ही दिन व रात के पारे में हल्की गिरावट आई। सुबह और रात में हल्की ठंड जारी है। साथ ही दिन की धूप अब गुनगुनी और अच्छी लगने लगी है। बुधवार को अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री की गिरावट के साथ 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान भी 0.4 डिग्री की गिरावट के साथ 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि चार दिनों तक लखनऊ में माैसम लगभग स्थिर रहेगा। यानी दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद 16 नवंबर से राजधानी में पछुआ हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। इससे दिन और रात के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे ठंड का असर बढ़ने लगेगा।
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