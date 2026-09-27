Lucknow News: उपकेंद्र जलमग्न, ट्रांसफार्मर पेटी पानी में डूबी, 24 घंटे तक बिजली गुल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:31 AM IST
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लखनऊ। लगातार बारिश से वृंदावन सेक्टर तीन उपकेंद्र का यार्ड जलमग्न हो गया। हालांकि, इससे बिजली आपूर्ति बंद नहीं करनी पड़ी। वहीं, इसी उपकेंद्र से जुड़े इलाके में ट्रांसफार्मर की पेटी पानी में डूब गई, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली संकट से रूबरू होना पड़ा। उधर, फॉल्ट, लाइन टूटने, ट्रांसफार्मर खराबी, पेटी जलने और लोकल खराबी के कारण अलग-अलग इलाकों की 15 लाख की आबादी की 12 से 24 घंटे तक बिजली गुल रही। जिन इलाकों में ज्यादा देर तक बिजली ठप रही, वहां पेड़ गिरने की घटनाएं हुई थीं। साथ ही, 36 घंटे में 25 हजार लोगों ने बिजली गुल होने की शिकायतें दर्ज कराई हैं। इधर, चिनहट उपकेंद्र पर बंद बिजली चालू न होने के विरोध में नौबस्ता के लोगों ने हंगामा किया।
बिजली ने यहां दिया झटका
- तेलीबाग के सरपोर्टगंज सहित आसपास शुक्रवार शाम 6 से शनिवार शाम 7 बजे तक।
- वृंदावन कॉलोनी के पुष्पा टावर के पास पानी भरने से सुबह 7 से शाम 5 बजे तक।
- न्यू कैंपस उपकेंद्र मिर्जापुर में सात खंभे टूटे, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बिजली गुल।
- सृष्टि अपार्टमेंट उपकेंद्र के जाहिरपुर, नहर रोड की सुबह 8 से शाम 6 बजे तक।
- इंदिरानगर के सेक्टर 19 और 21 में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक।
- मोहान रोड के आदर्श विहार में दोपहर 2 बजे से देर रात तक।
- न्यू हैदराबाद में पेड़ गिरने से सुबह 8 से रात 9 बजे तक।
- चिनहट के पपनामऊ में पेड़ गिरने से सुबह 4 बजे से रात तक।
- निगोहां में शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार शाम छह बजे तक।
- नगराम के बहरौली व गुलरिया गांव में सुबह 6 से रात 9 बजे तक।
- काकोरी, दुर्गागंज शाहपुर में शुक्रवार सुबह 11 से शनिवार दोपहर 12 बजे तक।
- मलिहाबाद और रहीमाबाद के 200 गांवों में सुबह 6 से रात 8 बजे तक।
- मोहनलालगंज, सिसेंडी उपकेंद्र इलाकों में शुक्रवार सुबह से शनिवार शाम तक।
- अमराई गांव, आशियाना, सरोजनीनगर, दुबग्गा, चौक में पेटी जलने से संकट।
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बिजली ने यहां दिया झटका
- तेलीबाग के सरपोर्टगंज सहित आसपास शुक्रवार शाम 6 से शनिवार शाम 7 बजे तक।
- वृंदावन कॉलोनी के पुष्पा टावर के पास पानी भरने से सुबह 7 से शाम 5 बजे तक।
- न्यू कैंपस उपकेंद्र मिर्जापुर में सात खंभे टूटे, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बिजली गुल।
- सृष्टि अपार्टमेंट उपकेंद्र के जाहिरपुर, नहर रोड की सुबह 8 से शाम 6 बजे तक।
- इंदिरानगर के सेक्टर 19 और 21 में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक।
- मोहान रोड के आदर्श विहार में दोपहर 2 बजे से देर रात तक।
- न्यू हैदराबाद में पेड़ गिरने से सुबह 8 से रात 9 बजे तक।
- चिनहट के पपनामऊ में पेड़ गिरने से सुबह 4 बजे से रात तक।
- निगोहां में शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार शाम छह बजे तक।
- नगराम के बहरौली व गुलरिया गांव में सुबह 6 से रात 9 बजे तक।
- काकोरी, दुर्गागंज शाहपुर में शुक्रवार सुबह 11 से शनिवार दोपहर 12 बजे तक।
- मलिहाबाद और रहीमाबाद के 200 गांवों में सुबह 6 से रात 8 बजे तक।
- मोहनलालगंज, सिसेंडी उपकेंद्र इलाकों में शुक्रवार सुबह से शनिवार शाम तक।
- अमराई गांव, आशियाना, सरोजनीनगर, दुबग्गा, चौक में पेटी जलने से संकट।
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