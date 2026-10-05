Lucknow News: विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का दिया संदेश

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कुलपति प्रो. अजय तनेजा के निर्देशन में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को नियमित नेत्र जांच, आंखों की देखभाल और मोबाइल व डिजिटल स्क्रीन के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को समय-समय पर स्वास्थ्य और आंखों की जांच कराने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने और साथियों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। इस दौरान छात्रावास के प्रोवोस्ट डॉ. उदय सिंह, वार्डन डॉ. कौशल कुमार शाह, डॉ. राजमीत सिंह यादव, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, डॉ. पीयूष त्रिवेदी, डॉ. राज कुमार, डॉ. प्रशान्त कुमार वरुण, डॉ. कृष्ण मुकुंद व मोहित वाल्मीकि मौजूद रहे।

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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरुष छात्रावास में रविवार को निशुल्क नेत्र जांच शिविर और नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान में विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान के प्रति जागरूक किया गया।