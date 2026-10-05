फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Students were given the message to stay away from drugs

Lucknow News: विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का दिया संदेश

Mon, 05 Oct 2026 02:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 05 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Students were given the message to stay away from drugs
नेत्र ​शिविर में जांच कराते छात्र।
लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरुष छात्रावास में रविवार को निशुल्क नेत्र जांच शिविर और नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान में विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान के प्रति जागरूक किया गया।
विज्ञापन

कुलपति प्रो. अजय तनेजा के निर्देशन में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को नियमित नेत्र जांच, आंखों की देखभाल और मोबाइल व डिजिटल स्क्रीन के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को समय-समय पर स्वास्थ्य और आंखों की जांच कराने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने और साथियों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। इस दौरान छात्रावास के प्रोवोस्ट डॉ. उदय सिंह, वार्डन डॉ. कौशल कुमार शाह, डॉ. राजमीत सिंह यादव, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, डॉ. पीयूष त्रिवेदी, डॉ. राज कुमार, डॉ. प्रशान्त कुमार वरुण, डॉ. कृष्ण मुकुंद व मोहित वाल्मीकि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed