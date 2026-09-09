Lucknow News: विधिक साक्षरता प्रश्नोत्तरी में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:27 AM IST
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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय ने विश्व साक्षरता दिवस पर जस्टिस पीएन भगवती मेमोरियल विधिक साक्षरता प्रश्नोत्तरी शृंखला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र कुमार राय, सीडीआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज शर्मा और प्रो. आरके वर्मा ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इससे उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा मिला। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्य संजना, आशुतोष, याकूब और आराधना को पदक देकर सम्मानित किया गया। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम में मो. साद, विवेक, जीनत और श्रेयांश शामिल थे। इन सभी को पदक प्रदान किए गए। विधि अध्ययन संकाय के अध्यक्ष प्रो. मसूद आलम, विभागाध्यक्ष डॉ. पीयूष त्रिवेदी, डॉ. राजकुमार सिंह, डॉ. प्रशांत वरुण, डॉ. दीक्षा मिश्रा और डॉ. अंशुल पांडेय आदि मौजूद रहे।
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