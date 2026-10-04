Lucknow News: छात्र ने बदला लेने के लिए रची साजिश, दो पक्षों में चले पत्थर

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दरोगा प्रमोद ने बताया कि 17 सितंबर को विनायक ने अरमान के खिलाफ हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 30 सितंबर की रात विनायक ने अरमान से बदला लेने की साजिश रची। और इसकी जानकारी उन्हें भी दी। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया पर वह नहीं माना और बहाने से अरमान को बुला लिया। रास्ते में अरमान की कार बीबीडी क्षेत्र में गोयल अस्पताल के पास खराब हो गई। जानकारी होने पर विनायक अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। दरोगा के मुताबिक रात 2:39 बजे विनायक ने उन्हें अरमान के पास पहुंचने की सूचना दी। उन्होंने विनायक को पुलिस बल के पहुंचने तक कोई कार्रवाई न करने की सलाह दी। आरोप है कि इसके बावजूद विनायक और उसके साथियों ने अरमान की कार पर पथराव शुरू कर दिया। अरमान के साथियों ने भी जवाबी पथराव किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने। पथराव में विनायक के सिर में चोट लगी। इसके बाद आरोपी भाग निकले।इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि विनायक त्रिवेदी, अभिसार शुक्ला, पीयूष, आयुष यादव, यश मिश्रा, विवेक, देवेश दत्त, प्रभात, नितिन मामा, आनंद ओझा, अरमान, मो. ताज, सलाउद्दीन, इरफान और शादाब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।