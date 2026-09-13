Lucknow News: परंपरागत खेल महाेत्सव में सेंट टेरेसा बना ओवरऑल चैंपियन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महोत्सव में सिकड़ी, पोशम्पा, गुट्टक, सतोलिया, कंचा और घोड़ा जमाल खाए जैसे कई पारंपरिक खेल खेले गए। पंजा कुश्ती में मेजबान हॉर्नर कॉलेज की दीपशिखा और कामाक्षी ने अलग-अलग वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किए। बालिका पंजा कुश्ती के 50 किग्रा से कम भार वर्ग में दीपशिखा गुप्ता पहले स्थान पर रहीं। 50 किग्रा से अधिक वर्ग में कामाक्षी मिश्रा ने पहला स्थान हासिल किया। सतोलिया के सीनियर वर्ग में सीएमएस चौक ने पहला स्थान प्राप्त किया। सिकड़ी जूनियर वर्ग में अर्पिता यादव और सीनियर वर्ग में अक्शा नाज पहले स्थान पर रहीं।महोत्सव का उद्घाटन अखिल भारतीय स्वदेशी खेल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय दीप सिंह ने किया। एसोसिएशन के महासचिव एके सक्सेना मुख्य अतिथि रहे। यूपी शासन के विशेष सचिव कुलदीप कुमार रस्तोगी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हॉर्नर कॉलेज की प्रधानाचार्या माला मेहरा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए।