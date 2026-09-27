Lucknow News: लिपाग्लिन की नकली दवा का कारोबार उजागर, दो पर प्राथमिकी

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एफएसडीए के सहायक मंडल आयुक्त ब्रजेश कुमार ने बताया कि मामला केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, नार्थ जोन, गाजियाबाद और राजस्थान के औषधि नियंत्रण अधिकारियों की संयुक्त जांच में सामने आया। जांच टीम ने क्योरहेल्थ मेडिकोस के लाइसेंस प्राप्त परिसर की पड़ताल की तो वहां दवाओं का कोई भंडारण नहीं मिला। परिसर किसी दूसरे व्यवसाय के लिए किराये पर दिया गया था।जांच में लखनऊ की बालाजी फार्मास्युटिकल्स भी संदेह के घेरे में आई। फर्म का लाइसेंस और जीएसटी पंजीकरण निरस्त मिला। फर्म के पूर्व संचालक ने लिपाग्लिन की बिक्री से इन्कार किया। इसके बावजूद अभिलेखों में क्योरहेल्थ मेडिकोस के जरिये इसी फर्म से 11,360 स्ट्रिप खरीदना दर्शाया गया था।क्योरहेल्थ मेडिकोस के संचालक दुर्गेश कुमार ने वीडियो कॉल के दौरान जांच अधिकारियों को बताया कि उसे दवाओं की आपूर्ति ‘मुन्ना भाई’ के माध्यम से हुई थी। जांच में इस्तेमाल मोबाइल नंबरों का संबंध सर्वेश सिंह समेत अन्य लोगों से सामने आया। इससे फर्जी अभिलेख और बिलिंग के जरिए दवाओं की आपूर्ति की आशंका को बल मिला।ब्रजेश कुमार के मुताबिक, इसी बैच की नकली लिपाग्लिन के मामले में महाराष्ट्र के ठाणे में भी सर्वेश उर्फ मुन्ना सिंह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। औषधि विभाग के अनुसार निरस्त लाइसेंस वाली फर्म के नाम का इस्तेमाल कर कथित तौर पर फर्जी बिल और अभिलेख तैयार किए गए और नकली दवाओं का अवैध क्रय-विक्रय किया गया।