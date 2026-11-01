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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Sports tournament begins at AKTU

Lucknow News: एकेटीयू में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू

Sun, 01 Nov 2026 01:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:48 AM IST
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Sports tournament begins at AKTU
एकेटीयू में आयोजित खेल प्रतियोगिता 
लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में इंट्रा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का शनिवार को शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पहले दिन कुलपति प्रो. जेपी पांडेय, परीक्षा नियंत्रक प्रो. दीपक नगरिया, वित्त अधिकारी केशव सिंह व कैस के निदेशक प्रो. एसपी शुक्ल ने शतरंज में हाथ आजमाया। इस दौरान रजिस्ट्रार अर्चना गहरवार भी उपस्थित रहीं। इस मौके पर प्रतिकुलपति प्रो. राजीव कुमार, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. ओपी सिंह, एसोसिएट डीन इनोवेशन डॉ. अनुज कुमार शर्मा, खेल समन्वय डॉ. मनोज कुमार आदि उपस्थित थे।

एकेटीयू में आयोजित खेल प्रतियोगिता 

एकेटीयू में आयोजित खेल प्रतियोगिता 

एकेटीयू में आयोजित खेल प्रतियोगिता 

एकेटीयू में आयोजित खेल प्रतियोगिता 

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