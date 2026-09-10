Lucknow News: दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें

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सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि 04032 दिल्ली से वाराणसी के लिए 10 और 12 सितंबर को दिल्ली से रात 9:10 बजे चलकर लखनऊ सुबह 6:30 बजे और वाराणसी दोपहर तीन बजे पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04031 वाराणसी-दिल्ली स्पेशल 11 और 13 सितंबर को वाराणसी से रात 8:15 बजे चलकर लखनऊ रात 2:10 बजे व अगली सुबह 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में सामान्य, स्लीपर व वातानुकूलित श्रेणी के 17 कोच होंगे। ट्रेनें गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या कैंट, जौनपुर जंक्शन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी।

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लखनऊ। उत्तर रेलवे प्रशासन ने दिल्ली से वाराणसी के लिए वाया लखनऊ एक जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेनें 10 से 13 सितंबर तक चलाई जाएंगी।