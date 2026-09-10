Lucknow News: दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:24 AM IST
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लखनऊ। उत्तर रेलवे प्रशासन ने दिल्ली से वाराणसी के लिए वाया लखनऊ एक जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेनें 10 से 13 सितंबर तक चलाई जाएंगी।
सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि 04032 दिल्ली से वाराणसी के लिए 10 और 12 सितंबर को दिल्ली से रात 9:10 बजे चलकर लखनऊ सुबह 6:30 बजे और वाराणसी दोपहर तीन बजे पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04031 वाराणसी-दिल्ली स्पेशल 11 और 13 सितंबर को वाराणसी से रात 8:15 बजे चलकर लखनऊ रात 2:10 बजे व अगली सुबह 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में सामान्य, स्लीपर व वातानुकूलित श्रेणी के 17 कोच होंगे। ट्रेनें गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या कैंट, जौनपुर जंक्शन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी।
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सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि 04032 दिल्ली से वाराणसी के लिए 10 और 12 सितंबर को दिल्ली से रात 9:10 बजे चलकर लखनऊ सुबह 6:30 बजे और वाराणसी दोपहर तीन बजे पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04031 वाराणसी-दिल्ली स्पेशल 11 और 13 सितंबर को वाराणसी से रात 8:15 बजे चलकर लखनऊ रात 2:10 बजे व अगली सुबह 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में सामान्य, स्लीपर व वातानुकूलित श्रेणी के 17 कोच होंगे। ट्रेनें गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या कैंट, जौनपुर जंक्शन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी।
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