Manipur: सपा सांसद की मांग, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए केंद्र, हालात बेकाबू, जनता का सीएम पर भरोसा नहीं

मणिपुर में करीब ढ़ाई महीने से जारी हिंसा और महिलाओं के विचलित करने वाले वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद सत्र के पहले दिन बयान दिया है। इसके बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

#WATCH | Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav says, "Central government should take concrete action. Mismanagement has happened because of Manipur's CM. President's rule should be imposed there. If one section doesn't trust the CM, peace can't be established. PM gives good speeches… pic.twitter.com/zfsbRPj69m