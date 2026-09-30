Lucknow News: फैजुल्लागंज में पानी निकालने के लिए लगाए गए छह पंपसेट लगाए

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अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने मंगलवार को जोनल अधिकारी अजीत राय और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल निकासी, प्रकाश और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। नागरिकों की आवाजाही और फॉगिंग की व्यवस्था भी देखी। रात में आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है।लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नाव की व्यवस्था भी की गई है। जलभराव से प्रभावित परिवारों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। तीन स्थानों पर आश्रय स्थल भी बनाए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, पलटन छावनी और उमराव हाता व दाउदनगर के ट्रांजिट हॉस्टल शामिल हैं। एक अस्थायी रैन बसेरा पक्के नाले के पास भी तैयार किया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अधिकारियों को राहत कार्यों को बेहतर ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।