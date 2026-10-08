Lucknow News: छह नामांकन खारिज, सपा-भाजपा समेत 30 उम्मीदवारों के सही मिले नामांकन

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मंडलायुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर विजय विश्वास पंत ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहत दोनों सीटों के लिए 36 लोगों ने नामांकन कराया था। सभी नामांकन पत्रों की बुधवार को जांच की गई। कमियां पाए जाने पर छह नामांकन निरस्त किए गए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। जांच में स्नातक खंड में 17 और शिक्षक खंड में 13 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए।खंड स्नातक :1. अवनीश कुमार वर्मा, धौरहरा, प्रतापगढ़, निर्दलीय2. कांति सिंह, मंसारा, बाराबंकी, निर्दलीय3. राम चंद्र तिवारी, रमापुर बाबूगंज, प्रतापगढ़, निर्दलीय4. विनोद कुमार वर्मा, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, निर्दलीय5. चंद्रभान मौर्य, डलमऊ, रायबरेली, निर्दलीय1. विद्या सागर, सिविल लाइन, हरदोई, निर्दलीयमंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख नौ अक्तूबर है। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम तस्वीर साफ होगी। दोनों सीटों के लिए 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को होगी।