Lucknow News: नंदोई की मौत के बाद सरहज ने फंदा लगाकर दी जान

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सुमन के पति बाराबंकी के माती सैयारा गांव निवासी विनोद कुमार के अनुसार, पत्नी सुमन ने तीन माह पहले उन्हें छोड़ दिया था। वह नंदोई हंसराज के साथ किराए के कमरे में लिवइन में रह रही थी। वहीं, हंसराज की पत्नी माया चिनहट के देवा रोड स्थित बिलहरी गांव में रहती है। विनोद के अनुसार कुछ दिन पहले हंसराज की मौत हो गई थी। रविवार सुबह हंसराज का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी बीच सुमन दोपहर तक कमरे से बाहर नहीं निकली। दरवाजा अंदर से बंद था। मकान मालिक की सूचना पर पहुंची चिनहट पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो सुमन का शव छत में लगे कुंडे से साड़ी के सहारे लटका मिला। इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। सुमन के परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं, जो पति विनोद के साथ रहते हैं।

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लखनऊ। चिनहट के नौबस्ता कला निवासी परचून दुकानदार हंसराज की मौत से आहत होकर उसकी सरहज सुमन (35) ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों तीन माह से लिवइन में रह रहे थे।