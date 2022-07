Shivpal Singh: शिवपाल बोले- मुझे सपा से 'आजाद' करना अखिलेश की अपरिपक्वता, विधानमंडल दल से क्यों नहीं निकालते

समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुझे सपा से आजाद करने का पत्र जारी करना अखिलेश यादव की अपरिपक्वता है अगर ऐसा ही था तो तो मुझे विधान मंडल दल से निकाल देते इस पत्र की क्या जरूरत थी।

UP | I came to know that I've been given official freedom. I think it's immaturity. When I contested polls, I resigned from my party & took membership of Samajwadi Party. It would have been better if they would have removed me from the legislature party: Shivpal Singh Yadav, PSP https://t.co/o3g16v3Glg pic.twitter.com/rjUqEmaWJj