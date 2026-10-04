Lucknow News: सात दिवसीय कथा का शुभारंभ आज से

विज्ञापन

लखनऊ। श्री राधारमण सेवा समिति आज रविवार को ऐशबाग स्थित डीएवी कॉलेज में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करेगी। वृंदावन धाम के श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज कथा का वाचन करेंगे। कथा के आयोजक व लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा ने यह जानकारी दी। कथा चार से नौ अक्तूबर तक प्रतिदिन शाम चार से सात बजे तक चलेगी। 10 अक्तूबर को कथा सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक होगी। इसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। रविवार को कथा के शुभारंभ के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। (संवाद)