Lucknow News: सेवा संकल्प यात्रा का हुआ स्वागत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:44 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:44 AM IST
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लखनऊ। गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा संकल्प यात्रा का शनिवार को लखनऊ में भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के नेतृत्व में सेवा अस्पताल, पाॅलिटेक्निक, वीआईपी गेस्ट हाउस पर स्वागत कार्यक्रम हुए।
महानगर के उत्तर, पूरब और मध्य विधानसभा क्षेत्रों में तीन प्रमुख पड़ाव निर्धारित स्थल पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के संदर्भ में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत यह यात्रा वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता, पौधरोपण, जनसंवाद, वरिष्ठ नागरिकों की सेवा सहित सामाजिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में यात्रा का पहला पड़ाव सेवा हॉस्पिटल, सीतापुर रोड रहा। विधायक डॉ. नीरज बोरा, महानगर महामंत्री घनश्याम दास अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनीष शुक्ला, युवा मोर्चा नगर महामंत्री अमित त्रिपाठी उपस्थित रहे।
स्वागत यात्रा का दूसरा प्रमुख पड़ाव पॉलीटेक्निक चौराहे के निकट रहा। यहां पूरब विधानसभा क्षेत्र में मंत्री पंकज सक्सेना, चंद्र प्रकाश अवस्थी व उपाध्यक्ष सीता नेगी मौजूद रहीं। तीसरे चरण में यात्रा वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंची। यहां महानगर महामंत्री टिंकू सोनकर, उपाध्यक्ष विनायक पांडेय, महानगर मंत्री आनंद पांडेय उपस्थित रहे। सेवा और सामाजिक सहभागिता का संदेश लेकर वाराणसी की ओर बढ़ गई।
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महानगर के उत्तर, पूरब और मध्य विधानसभा क्षेत्रों में तीन प्रमुख पड़ाव निर्धारित स्थल पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के संदर्भ में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत यह यात्रा वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता, पौधरोपण, जनसंवाद, वरिष्ठ नागरिकों की सेवा सहित सामाजिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में यात्रा का पहला पड़ाव सेवा हॉस्पिटल, सीतापुर रोड रहा। विधायक डॉ. नीरज बोरा, महानगर महामंत्री घनश्याम दास अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनीष शुक्ला, युवा मोर्चा नगर महामंत्री अमित त्रिपाठी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
स्वागत यात्रा का दूसरा प्रमुख पड़ाव पॉलीटेक्निक चौराहे के निकट रहा। यहां पूरब विधानसभा क्षेत्र में मंत्री पंकज सक्सेना, चंद्र प्रकाश अवस्थी व उपाध्यक्ष सीता नेगी मौजूद रहीं। तीसरे चरण में यात्रा वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंची। यहां महानगर महामंत्री टिंकू सोनकर, उपाध्यक्ष विनायक पांडेय, महानगर मंत्री आनंद पांडेय उपस्थित रहे। सेवा और सामाजिक सहभागिता का संदेश लेकर वाराणसी की ओर बढ़ गई।
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