Lucknow News: एसडीएम व तहसीलदार बाइक से पहुंचे बाढ़ क्षेत्र
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
बख्शी का तालाब। एसडीएम आकाश सिंह और तहसीलदार शरद सिंह बुधवार शाम करीब छह बजे इटौंजा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने बाइक से बहादुरपुर और सुल्तानपुर गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि गोमती का जलस्तर दोनों गांवों की डामर सड़क तक पहुंच गया है, लेकिन अभी आबादी वाले क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा है।
स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, बीडीओ और राजस्व विभाग की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नाविकों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
एसडीएम ने बताया कि राजस्व टीम को बाढ़ प्रभावित गांवों में फसल के नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए किसानों से खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा कराई जाएगी।
विज्ञापन
बख्शी का तालाब के बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि जिन गांवों में पालतू पशुओं के लिए चारे की कमी है, वहां तत्काल चारे की व्यवस्था कराएं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार बख्शी का तालाब शरद सिंह और नायब तहसीलदार इन सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।
विज्ञापन
स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, बीडीओ और राजस्व विभाग की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नाविकों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
एसडीएम ने बताया कि राजस्व टीम को बाढ़ प्रभावित गांवों में फसल के नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए किसानों से खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा कराई जाएगी।
विज्ञापन
बख्शी का तालाब के बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि जिन गांवों में पालतू पशुओं के लिए चारे की कमी है, वहां तत्काल चारे की व्यवस्था कराएं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार बख्शी का तालाब शरद सिंह और नायब तहसीलदार इन सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।