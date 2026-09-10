Lucknow News: एसडीएम व तहसीलदार बाइक से पहुंचे बाढ़ क्षेत्र

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स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, बीडीओ और राजस्व विभाग की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नाविकों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।एसडीएम ने बताया कि राजस्व टीम को बाढ़ प्रभावित गांवों में फसल के नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए किसानों से खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा कराई जाएगी।बख्शी का तालाब के बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि जिन गांवों में पालतू पशुओं के लिए चारे की कमी है, वहां तत्काल चारे की व्यवस्था कराएं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार बख्शी का तालाब शरद सिंह और नायब तहसीलदार इन सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।