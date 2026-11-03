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Lucknow News: एंबुलेंस की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, साथी घायल

Tue, 03 Nov 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:09 AM IST
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Scooter rider killed, companion injured after collision with an ambulance
एंबुलेंस की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, साथी घायल
सरोजनीनगर। ट्रांसपोर्टनगर में पार्किंग नंबर नौ के पास सोमवार सुबह एंबुलेंस की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। उसका साथी घायल हो गया।
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इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति ने बताया कि वजीरगंज के पुरी टोला हाथी कुआं निवासी आशीष कुमार श्रीवास्तव (40) और उनके पड़ोसी वेदांत श्रीवास्तव सरोजनीनगर के ट्रांसपोर्टनगर स्थित राज फार्मा दवा कंपनी में काम करते थे। सुबह दोनों स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहे थे। स्कूटी आशीष चला रहे थे और हेलमेट पहन रखा था। वेदांत पीछे बैठे थे। दोनों पार्किंग नंबर नौ के पास पहुंचे थे तभी सामने आए बाइक सवार को बचाने के लिए आशीष ने ब्रेक लगा दी। इसी दौरान पीछे से आ रही एंबुलेंस ने स्कूटी में टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर पड़े।

वेदांत किसी तरह संभल गए लेकिन आशीष उठ नहीं पाए। इसी बीच एंबुलेंस चालक उन्हें रौंदते हुए भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को लोकबंधु अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। वेदांत को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आशीष के परिवार में पत्नी ऋचा और आठ वर्षीय बेटा है। इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। फुटेज के जरिये एंबुलेंस और चालक का पता लगाया जा रहा है।
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