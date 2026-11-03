Lucknow News: एंबुलेंस की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, साथी घायल

इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति ने बताया कि वजीरगंज के पुरी टोला हाथी कुआं निवासी आशीष कुमार श्रीवास्तव (40) और उनके पड़ोसी वेदांत श्रीवास्तव सरोजनीनगर के ट्रांसपोर्टनगर स्थित राज फार्मा दवा कंपनी में काम करते थे। सुबह दोनों स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहे थे। स्कूटी आशीष चला रहे थे और हेलमेट पहन रखा था। वेदांत पीछे बैठे थे। दोनों पार्किंग नंबर नौ के पास पहुंचे थे तभी सामने आए बाइक सवार को बचाने के लिए आशीष ने ब्रेक लगा दी। इसी दौरान पीछे से आ रही एंबुलेंस ने स्कूटी में टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर पड़े।वेदांत किसी तरह संभल गए लेकिन आशीष उठ नहीं पाए। इसी बीच एंबुलेंस चालक उन्हें रौंदते हुए भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को लोकबंधु अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। वेदांत को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आशीष के परिवार में पत्नी ऋचा और आठ वर्षीय बेटा है। इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। फुटेज के जरिये एंबुलेंस और चालक का पता लगाया जा रहा है।