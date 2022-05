{"_id":"628b1c5e449ccc0cb82f8d41","slug":"school-chalo-campaign-answers-have-been-sought-from-28-poor-districts-like-lucknow-kanpur-director-of-basic-education-gave-instructions-to-fulfill-the-target","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्कूल चलो अभियान : लखनऊ, कानपुर जैसे फिसड्डी 28 जिलों से जवाब तलब, बेसिक शिक्षा निदेशक ने दिए लक्ष्य पूरा करने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ/राजन परिहार Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 23 May 2022 11:02 AM IST