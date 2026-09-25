विकास और रोजगार का नया केंद्र बन रहा सरोजनीनगर : डॉ. राजेश्वर सिंह

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विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन काल में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। पिछले नौ सालों में 17,000 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। 34,000 अपराधियों को जेल भेजा गया और 14,000 करोड़ रुपये की माफिया संपत्ति जब्त की गई। सरोजनीनगर शिक्षा हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहां बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, शकुंतला और नया विदेशी भाषा विश्वविद्यालय स्थित हैं। सरोजनीनगर विकास और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। एयरोसिटी, देश की पहली एआई सिटी और अशोका लेलैंड की फैक्टरी जैसी परियोजनाएं यहां रोजगार के अवसर बढ़ा रही हैं। विकास यात्रा में पर्यावरण संरक्षण भी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में पाैधरोपण कर हरित लखनऊ का संकल्प मजबूत किया गया। किसानों की भूमि के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और समय पर मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा।

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लखनऊ। क्षेत्र में 12 हजार करोड़ रुपये की आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के मौके पर सरोजनीनगर विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कहा कि इन परियोजनाओं से शहर के सुनियोजित विस्तार को गति मिलेगी।