Lucknow News: कांसे की बिक्री घटी, ट्राईप्लाई की मांग बढ़ी

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लखनऊ। महंगाई ने बर्तन बाजार में ग्राहकों की पसंद बदल दी है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ट्राईप्लाई के बर्तनों की मांग तेजी से बढ़ी है। कढ़ाई, फ्राई पैन, तवा और कुकर सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। वहीं कांसे के बर्तन रोज की खरीदारी से निकलकर खास मौकों और पारंपरिक इस्तेमाल तक सीमित होते जा रहे हैं।कारोबारियों के मुताबिक, पिछले दो-तीन माह में कांसे के बर्तनों की कीमत 2200 से बढ़कर करीब 3500 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे इनकी बिक्री घटकर करीब 30 फीसदी रह गई है। इसके मुकाबले ट्राईप्लाई के बर्तनों की मांग बढ़ी है। ये तीन परतों से बने होते हैं। स्टील की दो परतों के बीच एल्युमिनियम की परत होती है। इससे गर्मी समान रूप से फैलती है और खाना जल्दी पकता है। बर्तन मजबूत, टिकाऊ और साफ करने में आसान होते हैं। कारोबारी नितेश अग्रवाल के अनुसार, बाजार में ट्राईप्लाई की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी है।डिजाइन वाली प्लेटों की मांगभूतनाथ के बर्तन विक्रेता माइकल बंसल ने बताया कि साधारण स्टील प्लेटों के बजाय ग्राहक अब रंगीन और डिजाइन वाली क्रॉकरी प्लेटों के सेट पसंद कर रहे हैं।नए डिजाइन में कॉपर की बोतलकॉपर की बोतलों में भी नए डिजाइन बाजार में आए हैं। मैट फिनिश, हैंडल और अलग आकार वाली बोतलों की मांग बढ़ी है। कारोबारियों के अनुसार, इनकी बिक्री में करीब 50 फीसदी इजाफा हुआ है।