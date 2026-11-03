सआदतगंज तिहरा हत्याकांड: आरोपी ऋषभ के घर में नहीं मिली नजूल की जमीन, रिमोट सेंसिंग सेंटर से कराई जाएगी पड़ताल

लखनऊ के सआदतगंज के तिहरे हत्याकांड के आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई फिलहाल अटक गई है। एलडीए की ओर से इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) मशीन से कराई गई जांच में मकान नजूल की जमीन पर बना नहीं मिला। जिस जमीन पर मकान बना है, वह निजी निकली है। हालांकि, जमीन की स्थिति की गहन जांच के लिए एलडीए अब रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर की मदद लेगा। इसके लिए केंद्र के निदेशक को पत्र भेजा गया है।

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