Lucknow News: मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर 36.86 लाख ठगे

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सुमन के मुताबिक, उनकी बेटी सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती थी। एक अक्तूबर को इंस्टाग्राम पर एडमिशन डेस्क नाम से एक विज्ञापन दिखा। उसने विजय कुमार, अभिषेक कुमार, तरुण कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को काउंसलर बताते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डोनेशन के जरिये दाखिला दिलाने का दावा किया। भरोसा जीतने के लिए बंगलूरू मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के आधिकारिक दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेजे। दाखिले की पूरी प्रक्रिया में 30 लाख रुपये खर्च होने की बात कही। बेटी के नीट और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज मांगे। दो अक्तूबर को सीट बुकिंग के नाम पर तीन लाख रुपये एडवांस ले लिए।हवाला के जरिये मंगवाए 10 लाख रुपयेपीड़िता के अनुसार, सात अक्तूबर को आरोपियों ने अलॉटमेंट लेटर और फीस संबंधी दस्तावेज भेजे। तीन दिन बाद सुबह नौ बजे फोन कर 10 लाख रुपये नकद मांगे। सुमन ने नकदी दिल्ली पहुंचाने में असमर्थता जताई तो आरोपियों ने हवाला के जरिये रकम मंगवा ली। आरोप है कि 10 अक्तूबर तक विभिन्न शुल्कों के नाम पर उनसे कुल 36.86 लाख रुपये ले लिए गए। थाना प्रभारी गौरव बाजपेयी ने बताया कि जांच की जा रही है। पीड़िता से ठगी से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं।