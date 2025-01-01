Lucknow News: पूर्व उप निदेशक सूचना समेत दो लोगों से 2.29 लाख रुपये ठगे

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इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय के मुताबिक, दिनेश कुमार सहगल का बैंक ऑफ बड़ौदा की हीवेट रोड शाखा में बचत खाता है। उनके अनुसार, पांच नवंबर को सुबह 9:17 से 9:28 बजे के बीच खाते से छह बार में रकम निकाली गई। उन्होंने न तो खुद और न ही उनकी पत्नी ने कोई लेनदेन किया था और न ही किसी भुगतान की अनुमति दी थी। बैंक से संपर्क करने पर पता चला कि 40 हजार रुपये गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और बाकी रकम दूसरे खातों में भेजी गई है। पीड़ित ने 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।वहीं, अर्जुनगंज स्थित ओमेक्स निवासी दुर्गा प्रसाद तिवारी के मुताबिक एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। फोन करने वाले ने क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा दिया। इसी दौरान जालसाज ने उनके क्रेडिट कार्ड से 91 हजार रुपये निकाल लिए। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन ने बताया कि दोनों मामलों में आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच की जा रही है।