Lucknow News: दहेज हत्या के आरोपी जेठ पर 25 हजार रुपये का इनाम

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मूलरूप से सीतापुर शहर कोतवाली निवासी हिमांशी की शादी 26 फरवरी को सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के बीरपुर निवासी अधिवक्ता प्रदीप गौड़ से हुई थी। प्रदीप अपने परिवार के साथ इटौंजा के तुर्की गांव में रह रहे थे। 11 जुलाई की रात करीब साढ़े नौ बजे हिमांशी ने फोन कर पिता से कहा था, ‘पापा, हमको यहां से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे।’12 जुलाई को मायके वाले इटौंजा स्थित बेटी की ससुराल पहुंचे तो घर पर ताला लटका मिला। सभी के मोबाइल बंद थे। हिमांशी का मोबाइल भी बंद मिला। इसके बाद 13 जून को हिमांशी का शव नगराम स्थित इंदिरा नहर में मिला था। गौरतलब है कि ससुरालवालों ने हिमांशी के फंदा लगाकर आत्महत्या की बात कही थी। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें हिमांशी ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की बात कही थी। पिता पवन की तहरीर पर सास सुनीता गौड़, ससुर श्रीराम गौड़, ननद प्रीति गौड़, राखी गौड़, जेठ संदीप कुमार गौड़, पति प्रदीप गौड़ और भांजे शिवा गौड़ के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी।जेठ को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।