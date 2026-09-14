Lucknow News: एलडीए के 52वें स्थापना दिवस पर सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मानित

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कार्यक्रम में एलडीए की पूर्व में विकसित की गई और आने वाली नई आवासीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि समारोह में वर्ष 2011 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें सेवानिवृत्त अपर सचिव एनएन सिंह, संयुक्त सचिव केके सिंह और डीएस राठौर, राघवेंद्र मिश्रा और अशोक पाल सिंह प्रमुख हैं। इस मौके पर कर्मचारी नेता दिनेश कुमार जोशी, समीर मिश्रा सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे।

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लखनऊ। एलडीए के 52वें स्थापना दिवस पर रविवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और सीपी त्रिपाठी ने किया।