मजबूत संगठन से व्यापारियों की समस्याओं का समाधान संभव : संजय गुप्ता
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:17 AM IST
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लखनऊ। व्यापारियों को एकजुट रहना चाहिए। मजबूत संगठन के जरिये ही समस्याओं का समाधान संभव है। ये बातें उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहीं। वह अयोध्या रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को जनता मार्केट, मलिक टिंबर चौराहा, गोमतीनगर के व्यापारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
इस दौरान उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, जनता मार्केट गोमतीनगर इकाई का गठन किया, जिसमें रमेश कुमार सिंह को अध्यक्ष, अनुज कुमार वर्मा को वरिष्ठ महामंत्री, सत्यनारायण तिवारी को महामंत्री और नरेंद्र कुमार वर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया।
नई इकाई में सुशील कुमार सोनी उपाध्यक्ष, गिरीश कुमार सिंह मंत्री, कुलदीप वर्मा संयुक्त मंत्री, राम गुप्ता और मोहम्मद सैफ संगठन मंत्री चुने गए। शंकरी लाल पटवा को संरक्षक बनाया गया। अजय कुमार शुक्ला, पुष्पा साहू, रवि चंद उमराव, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद शमशुल और माला गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही जनता मार्केट में इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।
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इस दौरान उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, जनता मार्केट गोमतीनगर इकाई का गठन किया, जिसमें रमेश कुमार सिंह को अध्यक्ष, अनुज कुमार वर्मा को वरिष्ठ महामंत्री, सत्यनारायण तिवारी को महामंत्री और नरेंद्र कुमार वर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया।
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नई इकाई में सुशील कुमार सोनी उपाध्यक्ष, गिरीश कुमार सिंह मंत्री, कुलदीप वर्मा संयुक्त मंत्री, राम गुप्ता और मोहम्मद सैफ संगठन मंत्री चुने गए। शंकरी लाल पटवा को संरक्षक बनाया गया। अजय कुमार शुक्ला, पुष्पा साहू, रवि चंद उमराव, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद शमशुल और माला गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही जनता मार्केट में इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।
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