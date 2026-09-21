Lucknow News: मीर तकी मीर को याद कर पेश किए कलाम

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मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश सैयद कमर हसन रिजवी ने मीर का प्रसिद्ध शेर पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है... सुनाकर वाहवाही लूटी। अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त आईएएस अनीस अंसारी ने फकीराना आए सदा कर चलें... सुनाया। शायर वकार सुल्तानपुरी, रजा सफीपुरी और अजहर लखनवी ने भी कलाम पेश किए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. महरुख मिर्जा, मौलाना अरशद हुसैन, मौलाना कल्बे हुसैन नूरी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। (संवाद) मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश सैयद कमर हसन रिजवी ने मीर का प्रसिद्ध शेर पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है... सुनाकर वाहवाही लूटी। अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त आईएएस अनीस अंसारी ने फकीराना आए सदा कर चलें... सुनाया। शायर वकार सुल्तानपुरी, रजा सफीपुरी और अजहर लखनवी ने भी कलाम पेश किए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. महरुख मिर्जा, मौलाना अरशद हुसैन, मौलाना कल्बे हुसैन नूरी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। (संवाद)

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लखनऊ। रॉयल फैमिली ऑफ अवध की ओर से सिटी स्टेशन स्थित निशाने मीर पर शायर मीर तकी मीर की 216वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। नवाबी वंशजों और मेहमानों ने उनकी मजार पर गुलपोशी कर श्रद्धांजलि दी। संचालन रॉयल फैमिली ऑफ अवध के महासचिव शिकोह आजाद ने किया। उन्होंने बताया कि मीर तकी मीर का निधन 20 सितंबर 1810 को हुआ था। उन्होंने अगले वर्ष भी इसी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की।