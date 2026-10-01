Lucknow News: पूर्वजों के स्मरण के साथ वृद्धजनों में बांटी सामग्री
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
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लखनऊ। पितृपक्ष के अवसर पर भारतीय जन सेवा समिति की ओर से बुधवार को पुराने पारा गांव स्थित वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम हुआ। वृद्धाश्रम में रहने वाली 19 महिलाओं और 12 पुरुषों समेत 31 वृद्धजनों को वस्त्र, फल और खाद्य सामग्री वितरित की गई। मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सेवा का विशेष महत्व है। बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनका सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष शैलेश बाजपेई ''शीलू'', संरक्षक सुनील कुमार मिश्रा, भाजपा नेता आलोक पांडेय, बृजेश मिश्रा, कुसुम गुप्ता, कल्पना सक्सेना, मीना चौबे, सीमा पांडेय, हेमा झा आदि मौजूद रहे।
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