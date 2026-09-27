Lucknow News: राशन वितरण अब 29 तक

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लखनऊ। इस महीने राशन वितरण की तारीख 25 से 29 सितंबर कर दी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों, संभागीय खाद्य नियंत्रकों और जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक हरदोई में नए सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति, वाहनों की मैपिंग और जीपीएस में बदलाव के कारण कुछ दुकानों तक खाद्यान्न, चीनी देरी से पहुंची है। जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि 29 तक मोबाइल ओटीपी से राशन लेने की सुविधा रहेगी।