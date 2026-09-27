Lucknow News: कराटे चैंपियनशिप में रान्या ने जीता स्वर्ण

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लखनऊ। ऑल इंडिया ओपन कराटे टूर्नामेंट में सिटी मांटेसरी स्कूल आनंद नगर कैंपस की कक्षा आठ की छात्रा रान्या वाजपेयी ने स्वर्ण पदक जीता। रान्या ने 38 से 42 किलोग्राम भारवर्ग में यह उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता का आयोजन वर्ल्ड मॉडर्न शोटोकॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया था। सीएमएस के हेड कम्युनिकेशन ऋषि खन्ना ने बताया कि प्रतियोगिता में कई विद्यालयों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। सीएमएस संस्थापिका-निदेशिका डॉ. भारती गांधी ने रान्या को बधाई दी।