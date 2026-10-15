फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Ram became a forest dweller for the upliftment of the downtrodden.

Lucknow News: वंचितों के उद्धार के लिए वनवासी बने राम

Thu, 15 Oct 2026 02:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Ram became a forest dweller for the upliftment of the downtrodden.
ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार
लखनऊ। ऐशबाग के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में चल रहे रामोत्सव 2026 के चौथे दिन बुधवार को श्रीराम के वन गमन से लेकर भरत-कैकेयी संवाद तक की लीलाओं का भावपूर्ण मंचन किया गया। भास्कर नृत्य कला केंद्र, कोलकाता के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को रामकथा के विभिन्न प्रसंगों से भावनात्मक रूप से जोड़ा। दिखाया गया कि वंचितों के उद्धार के लिए किस तरह भगवान श्रीराम ने वनवास की लीला रची।
विज्ञापन


मंचन में श्रीराम का निषादराज से मिलन और केवट संवाद विशेष आकर्षण रहा। केवट की भक्ति और समर्पण ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। वहीं, श्रवण कुमार के माता-पिता की मृत्यु और पुत्र वियोग में राजा दशरथ के प्राण त्यागने के प्रसंग ने दर्शकों की आंखें नम कर दीं। सुमंत की अयोध्या वापसी, महर्षि वाल्मीकि से श्रीराम का संवाद, भरत-कैकेयी संवाद और कैकेयी का परित्याग भी मंचन का हिस्सा रहे।
विज्ञापन


रामलीला से पहले सांस्कृतिक मंच पर अनुरूप नृत्य अकादमी के कलाकारों ने शिवाष्टकम, देवी स्तुति, नटरंग उंबा और रामाष्टकम पर नृत्य प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद कॉमर्स स्फेयर एंड डांस स्फेयर के कलाकारों ने स्वाती श्रीवास्तव के निर्देशन में गणेश वंदना और शिव वंदना प्रस्तुत की। बृहस्पतिवार को पांचवें दिन श्रीराम कुटी निर्माण, भरत का वन प्रस्थान, श्रीराम-भरत मिलन, श्रीराम की चरणपादुका लेकर भरत का अयोध्या लौटना, महल का परित्याग, नंदीग्राम गमन और कैकेयी के विलाप की लीलाओं का मंचन होगा।

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

ऐशबाग रामलीला मैदान में मंचन करते कलाकार

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed