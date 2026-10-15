Lucknow News: वंचितों के उद्धार के लिए वनवासी बने राम

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मंचन में श्रीराम का निषादराज से मिलन और केवट संवाद विशेष आकर्षण रहा। केवट की भक्ति और समर्पण ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। वहीं, श्रवण कुमार के माता-पिता की मृत्यु और पुत्र वियोग में राजा दशरथ के प्राण त्यागने के प्रसंग ने दर्शकों की आंखें नम कर दीं। सुमंत की अयोध्या वापसी, महर्षि वाल्मीकि से श्रीराम का संवाद, भरत-कैकेयी संवाद और कैकेयी का परित्याग भी मंचन का हिस्सा रहे।रामलीला से पहले सांस्कृतिक मंच पर अनुरूप नृत्य अकादमी के कलाकारों ने शिवाष्टकम, देवी स्तुति, नटरंग उंबा और रामाष्टकम पर नृत्य प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद कॉमर्स स्फेयर एंड डांस स्फेयर के कलाकारों ने स्वाती श्रीवास्तव के निर्देशन में गणेश वंदना और शिव वंदना प्रस्तुत की। बृहस्पतिवार को पांचवें दिन श्रीराम कुटी निर्माण, भरत का वन प्रस्थान, श्रीराम-भरत मिलन, श्रीराम की चरणपादुका लेकर भरत का अयोध्या लौटना, महल का परित्याग, नंदीग्राम गमन और कैकेयी के विलाप की लीलाओं का मंचन होगा।