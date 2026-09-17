राधा हत्याकांड : मायके वालों ने पति पर जताया शक

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राधा के भाई बसंत ने बताया कि राधा ने करीब आठ साल पहले गोरखपुर निवासी विजय से प्रेम विवाह किया था। विजय खाना बनाने का काम करता है। बाद में भोला के संपर्क में आने के बाद राधा पति से अलग रहने लगी थी। उसने अपने बेटे रुद्र को मायके में मां रेखा के पास छोड़ दिया था। उस समय विजय ने बेटे को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया था लेकिन परिजनों ने मना कर दिया था। करीब एक सप्ताह पहले राधा ने फोन कर बेटे का हालचाल लिया था। परिजनों का आरोप है कि राधा की मौत की सूचना देने के बावजूद विजय मौके पर नहीं आया। इसलिए उससे भी पूछताछ की मांग की गई है। पुलिस ने भोला के दुकान मालिक से पूछताछ की है। फिलहाल उसके मूल पते की जानकारी नहीं मिली है।

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आलमबाग। कृष्णानगर के बाराबिरवा स्थित मानसरोवर मार्केट में मंगलवार सुबह राधा की सिर कूचकर हत्या के मामले में परिजनों ने उसके पति विजय चौहान की भूमिका की भी जांच की मांग की है। पुलिस नामजद आरोपी भोला की तलाश में जुटी है। वहीं एक टीम विजय की तलाश में गोरखपुर गई है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल ने किया। रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट और हड्डियां टूटने की पुष्टि हुई है। स्लाइड सुरक्षित रखी गई है।