जानलेवा हुईं सड़कें!: लखनऊ में महज आठ महीने में हजारों हादसे और सैकड़ों मौतें, आंकड़े उड़ा देंगे होश

जानलेवा हुईं सड़कें!: लखनऊ में महज आठ महीने में हजारों हादसे और सैकड़ों मौतें, आंकड़े उड़ा देंगे होश
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 27 Sep 2026 11:21 AM IST
सार
सड़क सुरक्षा के लिहाज से राजधानी की स्थिति चिंताजनक है। जनवरी से अगस्त तक शहर में सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों और घायलों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस दौरान 1,264 हादसे हुए, जिनमें 478 लोगों की मौत और 1,011 लोग घायल हुए। आगे पढ़ें विस्तार से...
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विस्तार
राजधानी लखनऊ में शनिवार को मंडलायुक्त कार्यालय में हुई मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में आंकड़ों की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने हादसों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के उपाय प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। लखनऊ संभाग में लखनऊ के अलावा उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई जिले शामिल हैं।
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लखनऊ में हादसे और मौत दोनों बढ़ेजनवरी-अगस्त 2025 की तुलना में 2026 में लखनऊ में हादसे 1,130 से बढ़कर 1,264 हो गए। मृतकों की संख्या 432 से बढ़कर 478 और घायलों की संख्या 801 से बढ़कर 1011 हो गई। वहीं, संभाग में कुल हादसे 4,437 से घटकर 4,400 हुए, लेकिन मृतकों की संख्या 2,359 से बढ़कर 2,396 हो गई।
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जिलेवार सड़क हादसों की स्थिति
|जिला
|हादसे 2025
|हादसे 2026
|मृतक 2025
|मृतक 2026
|घायल 2025
|घायल 2026
|लखनऊ
|1130
|1264
|432
|478
|801
|1011
|उन्नाव
|704
|674
|-
|-
|-
|-
|रायबरेली
|573
|494
|311
|302
|434
|384
|सीतापुर
|665
|658
|406
|432
|541
|452
|लखीमपुर खीरी
|525
|574
|309
|347
|307
|309
|हरदोई
|840
|736
|481
|423
|602
|541
|संभाग
|4437
|4400
|2359
|2396
|3242
|3304
तीन या अधिक मौत वाले हादसों की होगी केस स्टडीमंडलायुक्त ने तीन या इससे अधिक मौत वाले हादसों के स्थलों की विस्तृत केस स्टडी कराने के निर्देश दिए। इसमें सड़क की स्थिति, वाहनों की गति, चालक की लापरवाही, यातायात व्यवस्था, रोशनी और दृश्यता समेत हादसे के कारणों की पड़ताल होगी। उन्होंने कहा कि केवल ब्लैक स्पॉट चिह्नित करना पर्याप्त नहीं है। हादसे के वास्तविक कारण के आधार पर स्थायी सुधार कराया जाए।
लखनऊ में 75, मंडल में 273 ब्लैक स्पॉटसितंबर तक लखनऊ में 75 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं। इनमें एनएचएआई की सड़कों पर 16, नेशनल हाईवे पर एक और पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर 54 ब्लैक स्पॉट हैं। मंडल में कुल 273 ब्लैक स्पॉट चिह्नित हैं। इनमें एनएचएआई की सड़कों पर 98, नेशनल हाईवे पर 21 और पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर 150 हैं।
हिट एंड रन में लखनऊ में 51 मामलेजनवरी से अगस्त तक मंडल में 149 हिट एंड रन के मामले दर्ज हुए, जिनमें 125 का निस्तारण किया जा चुका है। लखनऊ में सबसे अधिक 51 मामले सामने आए, जिनमें 43 का निस्तारण हो चुका है। हरदोई में 49, लखीमपुर खीरी में 22, सीतापुर में 16, रायबरेली में नौ और उन्नाव में दो मामले दर्ज हुए। मंडलायुक्त ने पुराने मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण कर पात्र मृतकों के आश्रितों और घायलों को आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए।
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