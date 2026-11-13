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Lucknow News: पूजा स्पेशल ट्रेनें घंटों लेट, शिकायत

Fri, 13 Nov 2026 02:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:13 AM IST
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Puja special trains running hours late; complaints raised
प्रतीकात्मक। 
लखनऊ। छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रहीं पूजा स्पेशल ट्रेनें देरी की शिकार हो रही हैं। आनंदविहार से मुजफ्फरपुर के बीच चल रही नई दिल्ली-छपरा स्पेशल बृहस्पतिवार को छह घंटा लेट हुई। यात्रियों ने रेलमंत्री से इसकी शिकायत की। इस पर रेलवे ने खेद जताया। यात्री अनुराग शर्मा ने शिकायत में बताया कि 60 किमी की दूरी तय करने में ट्रेन को दो घंटे लग गए। उधर, नागपुर-समस्तीपुर पूजा स्पेशल ट्रेन तीन घंटे लेट हुई। जम्मू से गुवाहाटी जा रही अमरनाथ एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में पानी के संकट व गंदे शौचालय की शिकायत यात्री एचपी चौहान ने की। यात्री संजय यादव ने लखनऊ-गोरखपुर इंटरसिटी का शौचालय गंदा होने की शिकायत की।
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